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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Родина
19:30
ЧерноморецНе начат

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Северная Македония
1 - 0 1 0
Фарерские острова2 тайм
Латвия
0 - 1 0 1
Армения2 тайм
Норвегия
20:00
КазахстанНе начат
Финляндия
20:00
ГрецияНе начат
Австрия
20:00
СловенияНе начат
Англия
20:00
ИрландияНе начат
Израиль
22:45
БельгияНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат

Оренбург - Зенит. 23 ноября 2024 12:00

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Стадион: Газовик
Оренбург

            
 Чемпионат России

16 тур
   
        

        
        
        	

	




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Оренбург Зенит Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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