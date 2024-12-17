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23:00
КальяриНе начат

Реал Мадрид - Пачука. 18 декабря 2024 20:00

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Стадион: Лусаил Айконик
Лусаил

            
 Межконтинентальный кубок 

Финал
   
        

        
        
        	

	




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Реал Мадрид Пачука Межконтинентальный кубок

     
        
        





        

            
                
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