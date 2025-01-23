Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
2 - 3 2 3
ФКСБЗавершен
Хоффенхайм
2 - 3 2 3
ТоттенхэмЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Порту
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Мальмё
2 - 3 2 3
ТвентеЗавершен
АЗ Алкмар
1 - 0 1 0
РомаЗавершен
Виктория П
2 - 0 2 0
АндерлехтЗавершен
Фенербахче
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Ференцварош1 тайм
Эльфсборг
0 - 0 0 0
Ницца1 тайм
РФШ
0 - 0 0 0
Аякс1 тайм
Юнион
0 - 1 0 1
Брага1 тайм
Лудогорец
0 - 1 0 1
Мидтьюлланд1 тайм
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Рейнджерс1 тайм
ПАОК
1 - 0 1 0
Славия1 тайм
Лацио
3 - 0 3 0
Реал Сосьедад1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 0 3 0
ОрдабасыЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен

Милан - Рома. 5 февраля 2025 23:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Кубок Италии

1/4 финала
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Милан Рома Кубок Италии

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?