Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 0 1 0
Вальядолид1 тайм
Реал Мадрид
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
БетисНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
2 - 1 2 1
НаполиЗавершен
Верона
17:00
ФиорентинаНе начат
Эмполи
20:00
АталантаНе начат
Кальяри
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ХайденхаймНе начат
Бавария
19:30
АйнтрахтНе начат
Хоффенхайм
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
17:00
ЛансНе начат
Ницца
19:15
МонпельеНе начат
Гавр
19:15
ТулузаНе начат
Страсбург
19:15
БрестНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Райо Вальекано - Севилья. 1 марта 2025 18:15

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 Чемпионат Испании

26 тур
   
        

        
        
        	

	




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Райо Вальекано Севилья Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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