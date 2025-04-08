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22:00
ИнтерНе начат
Арсенал
22:00
Реал МадридНе начат

Реал Мадрид - Арсенал. 16 апреля 2025 22:00

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 Лига чемпионов

1/4 финала. Ответный матч
   
        

        
        
        	

	




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Реал Мадрид Арсенал Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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