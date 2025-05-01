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Колыванов: решение по увольнению Лички — грустное, но своевременное
1
Терёхин - об отставке Лички: не понимаю, что это было и для чего. Всего четыре тура осталось и четыре очка до третьего места
3
Стали известны судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ
5
Официально: "Динамо" объявило имя исполняющего обязанности главного тренера команды
10
Официально: Марцел Личка покидает пост главного тренера "Динамо"
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Бохум
Бохум - Майнц. 10 мая 2025 16:30
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