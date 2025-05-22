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"Зенит" включил Осипенко в шорт-лист на летнее усиление
В РФС отреагировали на слухи о повреждении трофея Кубка России
Агенты Даку опровергли слухи о возможном трансфере игрока в Саудовскую Аравию
Источник: "Динамо" предложило "Локомотиву" 3 миллиона евро за Сильянова
3
В "Химках" рассказали, что клуб подал документы для лицензирования на следующий сезон РПЛ
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Фулхэм - Манчестер Сити. 25 мая 2025 18:00
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Чемпионат Англии
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