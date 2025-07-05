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Клубный чемпионат мира

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Локомотив
4 - 1 4 1
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Текстильщик1 тайм
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РостовНе начат
Локомотив
18:00
ТорпедоНе начат

Флуминенсе - Челси. 8 июля 2025 22:00

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 Клубный чемпионат мира

1/2 финала
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Флуминенсе - Челси?


	



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Флуминенсе Челси Клубный чемпионат мира

     
        
        





        

            
                
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