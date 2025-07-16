Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
В руководстве "Локомотива" обозначили задачу команды на сезон-2025/2026
"СЭ": Вендел всё же вылетел в Петербург — с третьей попытки
16
"Спартак" - самый популярный клуб России по результатам опроса читателей Rusfootball.info
41
"Никакого запрета нет и быть не может". В ЦСКА прокомментировали информацию о запрете мяса
9
Александр Медведев рассказал, когда Вендел прибудет в расположение "Зенита"
14
Ещё
Россия
Первая Лига
2024/25
Россия: Первая Лига 2024/25
Англия: АПЛ 2024/25
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2024/25
Испания: Ла Лига 2024/25
Италия: Серия А 2024/25
Франция: Лига 1 2024/25
Балтика
Торпедо
Черноморец
Урал
Сочи
СКА-Хабаровск
Родина
Енисей
Ротор
Арсенал Тула
КАМАЗ
Нефтехимик
Чайка
Уфа
Шинник
Сокол
Тюмень
Алания
Шинник - Урал. 19 июля 2025 16:30
онлайн
Стадион:
Шинник
Ярославль
Первая лига
1 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Шинник
Урал
Первая лига
Нашли ошибку в статье?