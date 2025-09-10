Матчи Скрыть

Челябинск - Родина. 20 сентября 2025 15:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Центральный
Челябинск

            
 Первая лига

11 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Челябинск Родина Первая лига

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?