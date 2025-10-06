Австрия - Сан-Марино. 9 октября 2025 21:45

Новости
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Станкович остается главным тренером "Спартака" - источник
20
РПЛ представила номинантов на звание лучшего игрока месяца
4
Совет директоров "Спартака" рассмотрит назначение экс-спортдира ЦСКА — источник
8
Официально: вице-президент Газпромбанка стал новым генеральным директором "Спартака"
29
"Динамо" Москва объявило имя нового председателя совета директоров клуба
4
Матчи
33
Сегодня (2)
Вчера (31)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Челябинск
0 - 0
0
0
Енисей
2 тайм
КАМАЗ
19:30
Урал
Не начат
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Оренбург
0 - 1
0
1
Ростов
Завершен
Сочи
2 - 1
2
1
Нижний Новгород
Завершен
ЦСКА
3 - 2
3
2
Спартак
Завершен
Балтика
2 - 0
2
0
Динамо Мх
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1
3
1
Шинник
Завершен
Сокол
1 - 1
1
1
Арсенал Тула
Завершен
Торпедо
1 - 4
1
4
Черноморец
Завершен
Нефтехимик
0 - 0
0
0
Ротор
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1
1
1
Брайтон
Завершен
Астон Вилла
2 - 1
2
1
Бернли
Завершен
Эвертон
2 - 1
2
1
Кристал Пэлас
Завершен
Ньюкасл
2 - 0
2
0
Ноттингем Форест
Завершен
Брентфорд
0 - 1
0
1
Манчестер Сити
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Алавес
3 - 1
3
1
Эльче
Завершен
Севилья
4 - 1
4
1
Барселона
Завершен
Реал Сосьедад
0 - 1
0
1
Райо Вальекано
Завершен
Эспаньол
1 - 2
1
2
Бетис
Завершен
Сельта
1 - 1
1
1
Атлетико
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Удинезе
1 - 1
1
1
Кальяри
Завершен
Фиорентина
1 - 2
1
2
Рома
Завершен
Болонья
4 - 0
4
0
Пиза
Завершен
Наполи
2 - 1
2
1
Дженоа
Завершен
Ювентус
0 - 0
0
0
Милан
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Штутгарт
1 - 0
1
0
Хайденхайм
Завершен
Гамбург
4 - 0
4
0
Майнц
Завершен
Боруссия М
0 - 0
0
0
Фрайбург
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Лион
1 - 2
1
2
Тулуза
Завершен
Страсбург
5 - 0
5
0
Анже
Завершен
Гавр
2 - 2
2
2
Ренн
Завершен
Монако
2 - 2
2
2
Ницца
Завершен
Лилль
1 - 1
1
1
ПСЖ
Завершен
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Австрия - Сан-Марино. 9 октября 2025 21:45
онлайн
Квалификация ЧМ-2026
Группа Н. 7 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
