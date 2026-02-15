Никитин считает, что игра "Реала" все еще вызывает вопросы

"К "Реалу" остаются вопросы по качеству игры, несмотря на серию побед.
Когда команда против них закрывается, как, например, "Валенсия" в предыдущем туре Ла Лиги, мы видим невыразительный футбол. Когда есть пространство для атаки, "Реал", конечно, демонстрирует силу за счет своих первоклассных исполнителей", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".
Благодаря победе над "Реалом Сосьедад" мадридский "Реал" набрал 60 очков и временно возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Каталонская "Барселона" (2-е место, 58 очков) свою игру 24 тура чемпионата проведет завтра, 16 февраля, в гостях с "Жироной" (14-е место, 26 очков).