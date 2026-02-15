Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Сочи
16:00
РодинаНе начат
Рубин
16:30
ПахтакорНе начат
Сочи
18:00
РодинаНе начат

Никитин считает, что игра "Реала" все еще вызывает вопросы

Бывший футболист "Уфы" Алексей Никитин поделился мнением о выступлениях мадридского "Реала" в последних матчах.
Фото: ФК "Реал" Мадрид
В субботу, 14 февраля, сливочные на своем поле обыграли "Реал Сосьедад" со счетом 4:1. По мнению Никитина, мадридцы демонстрируют невыразительный футбол с некоторыми оппонентами.

"К "Реалу" остаются вопросы по качеству игры, несмотря на серию побед.

Когда команда против них закрывается, как, например, "Валенсия" в предыдущем туре Ла Лиги, мы видим невыразительный футбол. Когда есть пространство для атаки, "Реал", конечно, демонстрирует силу за счет своих первоклассных исполнителей", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".

Благодаря победе над "Реалом Сосьедад" мадридский "Реал" набрал 60 очков и временно возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Каталонская "Барселона" (2-е место, 58 очков) свою игру 24 тура чемпионата проведет завтра, 16 февраля, в гостях с "Жироной" (14-е место, 26 очков).

