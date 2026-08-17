В ЦСКА рассказали, когда состоится прощальный матч Вагнера Лава

Сейчас могу точно сказать, что матч состоится, на 99 процентов, в этом сезоне, даже в этом году", - сказал Бабаев.
24 марта бразильский футболист Вагнер Лав объявил о завершении игровой карьеры. По словам его агента, спортсмен пока не решил, чем будет заниматься дальше, и готов к сотрудничеству с ЦСКА, за который ранее выступал.
Напомним, этим летом клуб "Ботафого", за который также играл Лав, отказался от участия в Братском кубке, который должен был пройти в Москве с участием московских ЦСКА и "Динамо".
Источник: "РИА Новости"