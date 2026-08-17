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В ЦСКА рассказали, когда состоится прощальный матч Вагнера Лава

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, когда будет организован прощальный матч экс-нападающего команды Вагнера Лава.
Фото: ПФК ЦСКА
"Идет серьезная работа, но мне пока не хотелось бы раскрывать детали. Мы все сильно расстроились из-за истории с "Ботафого". Это не связано с суевериями, тем не менее перед объявлением мы хотим все подготовить, чтобы быть уверенными в том, что доедут футболисты, которых мы хотим видеть.

Сейчас могу точно сказать, что матч состоится, на 99 процентов, в этом сезоне, даже в этом году", - сказал Бабаев.

24 марта бразильский футболист Вагнер Лав объявил о завершении игровой карьеры. По словам его агента, спортсмен пока не решил, чем будет заниматься дальше, и готов к сотрудничеству с ЦСКА, за который ранее выступал.

Напомним, этим летом клуб "Ботафого", за который также играл Лав, отказался от участия в Братском кубке, который должен был пройти в Москве с участием московских ЦСКА и "Динамо".

Источник: "РИА Новости"

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