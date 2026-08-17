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Лосев - о матче "Зенит" - "Динамо": не припомню подобных легковесных пенальти на ЧМ-26

Экс-футболист "Динамо" прокомментировал поражение бело-голубых от "Зенита" в 4 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Лосева, "Динамо" неплохо смотрелось в матче с "Зенитом", но он не понимает решение судьи о назначении пенальти.

- Посмотрел матч "Динамо" с "Зенитом" и хочу сказать, что бело-голубые очень неплохо смотрелись и играли с преимуществом, но опять в дело вступили судьи.

Вроде все недавно смотрели матчи чемпионата мира, и там уровень единоборств был очень высоким. Что-то не припомню подобных легковесных пенальти там, чтобы игрок падал от малейшего прикосновения, - приводит слова Лосева "СЭ".

Вчера, 16 августа, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:0. Александр Соболев в первом тайме отметился дублем, забив один из мячей с пенальти, который он же и заработал после контакта с Давидом Рикардо. Под занавес встречи Максим Глушенков установил итоговый счет на табло.

После 4 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками. Бело-голубые располагаются на десятой строчке с 4 баллами в своем активе.

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