Капитан "Спартака" оценил атакующую связку Даку и Угальде

Они абсолютно разные футболисты. Но как Угальде, так и Даку нам очень сильно помогают", - сказал Зобнин.
Вчера, 16 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и калининградской "Балтикой". Игра проходила на стадионе "Ростех Арена" и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
В этой встрече нападающие Мирлинд Даку и Манфред Угальде впервые одновременно вышли на поле в стартовом составе столичной команды. На 20-й минуте Угальде открыл счет, забив гол после передачи Даку.
Источник: "Чемпионат"