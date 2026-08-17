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Капитан "Спартака" оценил атакующую связку Даку и Угальде

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал игру нападающих Мирлинда Даку и Манфреда Угальде в 4-м туре РПЛ с "Балтикой" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Мы знаем все сильные стороны Даку. Даку хорошо цепляется и хорош в единоборствах, может сбрасывать и играть умно. Угальде больше открывается в глубину, хорош в прессинге.

Они абсолютно разные футболисты. Но как Угальде, так и Даку нам очень сильно помогают", - сказал Зобнин.

Вчера, 16 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и калининградской "Балтикой". Игра проходила на стадионе "Ростех Арена" и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

В этой встрече нападающие Мирлинд Даку и Манфред Угальде впервые одновременно вышли на поле в стартовом составе столичной команды. На 20-й минуте Угальде открыл счет, забив гол после передачи Даку.

Источник: "Чемпионат"

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