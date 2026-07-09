Самедов - об отмене удаления игрока США: благодаря этой истории большинство болело за Бельгию

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"ФИФА создала прецедент. Считаю, это решение беспределом. Наверное, благодаря этой истории большинство болело за Бельгию, и справедливость восторжествовала. Бельгийцы катком прошлись по американцам", - сказал Самедов " Матч ТВ ".

Сборная Бельгии разгромила США со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Испанией.Дополнительное внимание перед игрой привлекла история с Фоларином Балогуном, чью дисквалификацию перед матчем с бельгийцами временно приостановил дисциплинарный комитет ФИФА после звонка президента США Дональда Трампа.