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Названы лучшие игроки сезона на премии "Герои РПЛ"

Стали известны лучшие игроки сезона -2025/2026 на премии Герои РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Победители премии Герои РПЛ сезона-2025/2026:

Лучший вратарь сезона — Станислав Агкацев ("Краснодар");
Лучший защитник сезона — Игорь Дивеев (ЦСКА/ "Зенит");
Лучший полузащитник сезона — Эдуард Сперцян ("Краснодар");
Лучший нападающий сезона — Джон Кордоба ("Краснодар").

Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 стал петербургский "Зенит", набрав на 2 очка больше, чем "Краснодар", который завоевал серебряные медали.

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