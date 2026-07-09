Победители премии Герои РПЛ сезона-2025/2026:
Лучший вратарь сезона — Станислав Агкацев ("Краснодар");
Лучший защитник сезона — Игорь Дивеев (ЦСКА/ "Зенит");
Лучший полузащитник сезона — Эдуард Сперцян ("Краснодар");
Лучший нападающий сезона — Джон Кордоба ("Краснодар").
Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 стал петербургский "Зенит", набрав на 2 очка больше, чем "Краснодар", который завоевал серебряные медали.
Названы лучшие игроки сезона на премии "Герои РПЛ"
Стали известны лучшие игроки сезона -2025/2026 на премии Герои РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"