Модрич передумал завершать карьеру в сборной - источник

Полузащитник " Милана " Лука Модрич решил не завершать карьеру в сборной Хорватии.

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Об этом сообщает Tportal со ссылкой на 24sata.



В 1/16 финала чемпионата мира-2026 национальная команда Хорватии уступила сборной Португалии со счетом 1:2 и покинула турнир. Сообщалось, что полузащитник хорватов Лука Модрич объявил о завершении карьеры по окончании мундиаля.



Со сборной Хорватии полузащитник завоевал серебро ЧМ?2018 и бронзу ЧМ?2022.