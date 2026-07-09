По информации "Чемпионата", "Зенит" прекратил переговоры по трансферу. Сине-бело-голубые не готовы платить за футболиста больше 4,5 миллиона евро + бонусы.
Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В прошлом сезоне опорный полузащитник провел за "железнодорожников" 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Ранее в СМИ появилась информация, что красно-зеленые хотят получить 6 миллионов евро за футболиста.
Стало известно окончательное решение "Зенита" по Карпукасу - "Чемпионат"
Руководство "Зенита" приняло решение по трансферу футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"