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Стало известно окончательное решение "Зенита" по Карпукасу - "Чемпионат"

Руководство "Зенита" приняло решение по трансферу футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации "Чемпионата", "Зенит" прекратил переговоры по трансферу. Сине-бело-голубые не готовы платить за футболиста больше 4,5 миллиона евро + бонусы.

Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В прошлом сезоне опорный полузащитник провел за "железнодорожников" 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-зеленые хотят получить 6 миллионов евро за футболиста.

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