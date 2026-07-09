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Бруну Фернандеш высказался о выступлении сборной Португалии на ЧМ

Полузащитник "МЮ" и сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о выступлении команды на ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
"Грусть, раздражение и разочарование. Эта группа игроков завысила мои ожидания, не только из-за её качества, но и из-за невероятного состава, который сложился за эти годы", - написал Фернандеш в соцсети.


Сборная Португалии уступила национальной команде Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2026 со счетом 0:1 и вылетела с турнира. Роналду на мундиале забил три гола, два из них - на групповом этапе в ворота Узбекистана. Сообщалось, что Роналду может завершить карьеру в национальной команде.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, одержавшая победу над Францией в финале чемпионата мира 2022 года.

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