Григорян поделился эмоциями от матча Франции и Парагвая

Российский тренер Александр Григорян высказался о победе Франции над Парагваем в 1/8 финала ЧМ.

Фото: Getty Images

"С учетом градуса этих грязных нарушений и провокаций, французские футболисты вели себя достойно, выдержали этот ад. Если бы они повелись на провокации, то не выиграли бы этот матч", - сказал Григорян " Матч ТВ ".

Встреча сборных Франции и Парагвая в рамках 1/8 финала чемпионата мира состоялась 5 июля. Игра проходила на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, Пенсильвания, США) и завершилась минимальной победой французской национальной команды со счетом 1:0. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Ильгизом Танташевым из Узбекистана. Победный мяч на 70-й минуте забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.В четвертьфинале французы встретятся со сборной Марокко, разгромившей на этой стадии турнира Канаду (3:0).