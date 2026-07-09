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ЧМ2022
Франция
0 - 0 0 0
Марокко1 тайм

Григорян поделился эмоциями от матча Франции и Парагвая

Российский тренер Александр Григорян высказался о победе Франции над Парагваем в 1/8 финала ЧМ.
Фото: Getty Images
"С учетом градуса этих грязных нарушений и провокаций, французские футболисты вели себя достойно, выдержали этот ад. Если бы они повелись на провокации, то не выиграли бы этот матч", - сказал Григорян "Матч ТВ".


Встреча сборных Франции и Парагвая в рамках 1/8 финала чемпионата мира состоялась 5 июля. Игра проходила на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, Пенсильвания, США) и завершилась минимальной победой французской национальной команды со счетом 1:0. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Ильгизом Танташевым из Узбекистана. Победный мяч на 70-й минуте забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале французы встретятся со сборной Марокко, разгромившей на этой стадии турнира Канаду (3:0).

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