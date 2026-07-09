Обладателем звания стал нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.
В сезоне-2025/26 Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет 22 забитых мяча и 10 результативных передач и стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего форварда в 10 миллионов евро, контракт колумбийца с южанами рассчитан до лета 2027 года.
Назван лучший игрок сезона на премии "Герои РПЛ"
Стал известен лучший игрок сезона-2025/2026 на премии "Герои РПЛ".
Фото: ФК "Краснодар"