Агент Голенкова рассказал о будущем игрока

Агент нападающего "Ростова" Егора Голенкова Андрей Талаев рассказал о возможном уходе игрока из клуба.

Фото: ФК "Ростов"

"Если найдётся клуб, который сможет договориться с "Ростовом" о трансфере Егора, переход возможен. Но так как у него действующий контракт, сначала нужно, чтобы клубы договорились", - сказал Талаев " Чемпионату ".

Егор Голенков защищает цвета "Ростова" с февраля 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.Ранее в СМИ появилась информация, что футболист согласовал условия контракта с калининградской "Балтикой", однако агент опроверг эту новость.