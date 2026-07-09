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Агент Голенкова рассказал о будущем игрока

Агент нападающего "Ростова" Егора Голенкова Андрей Талаев рассказал о возможном уходе игрока из клуба.
Фото: ФК "Ростов"
"Если найдётся клуб, который сможет договориться с "Ростовом" о трансфере Егора, переход возможен. Но так как у него действующий контракт, сначала нужно, чтобы клубы договорились", - сказал Талаев "Чемпионату".


Егор Голенков защищает цвета "Ростова" с февраля 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист согласовал условия контракта с калининградской "Балтикой", однако агент опроверг эту новость.

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