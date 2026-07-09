По информации источника, "быки" сделали предложение по трансферу футболиста за 4,5 млн евро + бонусы. "Железнодорожники" отклонили этот оффер, после чего "Краснодар" вышел из переговоров.
Дмитрий Воробьев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне за красно-зеленых форвард провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Стало известно, подпишет ли "Краснодар" Воробьева - источник
"Краснодар" принял решение по футболисту.
Фото: ФК "Локомотив"