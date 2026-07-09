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Стало известно, подпишет ли "Краснодар" Воробьева - источник

"Краснодар" принял решение по футболисту.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "быки" сделали предложение по трансферу футболиста за 4,5 млн евро + бонусы. "Железнодорожники" отклонили этот оффер, после чего "Краснодар" вышел из переговоров.

Дмитрий Воробьев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне за красно-зеленых форвард провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

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