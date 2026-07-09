Кононов прокомментировал вылет Бразилии с ЧМ

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"К сожалению, Южную Америку представляет только Аргентина. От Бразилии ожидалось, конечно, большего. Чемпионат мира показывает, что команды из Европы доминируют", - сказал Кононов " Чемпионату ".

Напомним, Бразилия уступила Норвегии со счетом 1:2 и завершила борьбу за трофей. При этом именно бразильцы остаются самой титулованной национальной командой в истории чемпионатов мира - на их счету пять побед, последняя из которых датируется 2002 годом.