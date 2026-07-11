Генич дал прогноз на матч Норвегия - Англия

Константин Генич ожидает осторожный сценарий в четвертьфинальном матче чемпионата мира - 2026 между Норвегией и Англией.



Фото: ФИФА

- Будет не очень содержательный матч, такой упрямый, плотный, где, скорее всего, на мой взгляд, в первом тайме будет ничья, - приводит слова Генича "РБ Спорт"

По мнению комментатора, команды сделают ставку на надежную игру в обороне, поэтому в первой половине встречи вряд ли стоит ждать большого количества опасных моментов.Победитель противостояния Норвегия - Англия продолжит борьбу за выход в финал, где в полуфинале встретится с сильнейшей командой пары Аргентина - Швейцария.