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Испания приблизилась к мировому рекорду по беспроигрышной серии

Победа над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира позволила сборной Испании довести беспроигрышную серию до 36 матчей.
Фото: ФИФА
Этот результат стал новым рекордом для "красной фурии". Теперь испанцев отделяет всего одна встреча от повторения мирового достижения. Рекорд принадлежит сборной Италии, которая не уступала на протяжении 37 матчей подряд. При этом в статистику включаются только результаты, зафиксированные по итогам игрового времени, без учета серий пенальти.

Следующую возможность сравняться с итальянцами команда Испании получит 14 июля, когда в полуфинале чемпионата мира встретится со сборной Франции.

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