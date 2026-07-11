Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
15:00
ЛенинградецНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
18:00
ВелесНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
11:00
АкронНе начат
Родина
11:00
Спартак СуботицаНе начат
Рубин
12:00
Крылья СоветовНе начат
Оренбург
16:00
ЦСКАНе начат
Родина
17:00
ЧукаричкиНе начат
Балтика
17:00
ТиквешНе начат
Акрон
17:30
ФакелНе начат
Краснодар
18:00
РостовНе начат
Ахмат
19:00
ИМТНе начат
Локомотив
20:00
СпартакНе начат

Экс-футболист "Спартака": голы Месси - это просто везение

Юрий Гаврилов усомнился в том, что успешное выступление Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026 связано исключительно с мастерством.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего футболиста "Спартака", в ряде эпизодов капитану сборной Аргентины откровенно сопутствовала удача.

- Те голы, которые забил Месси, – это просто везение. При втором забитом голе в последнем матче игроки Египта кидались на Месси во время удара. А мяч пролетел через всю эту гущу, вратарь его коснулся, а потом он попал под перекладину и всё равно залетел в ворота, - приводит слова Гаврилова "Чемпионат".

В предыдущем раунде аргентинцы совершили камбэк в матче с Египтом, вырвав победу со счетом 3:2 после того, как по ходу встречи уступали 0:2. В четвертьфинале Аргентина сыграет против Швейцарии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится