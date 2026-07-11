Экс-футболист "Спартака": голы Месси - это просто везение

Юрий Гаврилов усомнился в том, что успешное выступление Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026 связано исключительно с мастерством.

Фото: ФИФА





- Те голы, которые забил Месси, – это просто везение. При втором забитом голе в последнем матче игроки Египта кидались на Месси во время удара. А мяч пролетел через всю эту гущу, вратарь его коснулся, а потом он попал под перекладину и всё равно залетел в ворота, - приводит слова Гаврилова "Чемпионат"

В предыдущем раунде аргентинцы совершили камбэк в матче с Египтом, вырвав победу со счетом 3:2 после того, как по ходу встречи уступали 0:2. В четвертьфинале Аргентина сыграет против Швейцарии. По мнению бывшего футболиста " Спартака ", в ряде эпизодов капитану сборной Аргентины откровенно сопутствовала удача.В предыдущем раунде аргентинцы совершили камбэк в матче с Египтом, вырвав победу со счетом 3:2 после того, как по ходу встречи уступали 0:2. В четвертьфинале Аргентина сыграет против Швейцарии.