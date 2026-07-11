Португальский агент Барбоза: к сожалению, Роналду поедет на Евро-2028

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- К сожалению, Роналду поедет на Евро-28. Думаю, Жезуш будет приглашать Роналду в сборную. Криштиану думает, что он лучший игрок в мире и должен играть 90 минут, - передаёт слова агента "Матч ТВ"

Агент полагает, что новый наставник сборной Португалии Жорже Жезуш продолжит доверять звездному нападающему и включит его в заявку на чемпионат Европы 2028 года.После поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 форвард не объявил об уходе из национальной команды. При этом сам Жезуш ранее также не исключил, что продолжит вызывать Роналду в сборную.