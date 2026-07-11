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Масалитин дал совет вратарю "Балтики" на фоне интереса ЦСКА

Валерий Масалитин не считает переход Максима Бориско в ЦСКА удачным шагом для развития карьеры вратаря.
Фото: ФК "Балтика"
По мнению бывшего футболиста "армейцев", голкиперу сейчас выгоднее продолжить выступления за "Балтику".

- Для карьеры Бориско сейчас лучше остаться в "Балтике". Тем более, что ЦСКА и "Балтика" - это соседи по турнирной таблице. Ему нет смысла идти в ЦСКА, - цитирует Масалитина "Советский спорт".

Ранее стало известно, что московский клуб намерен воспользоваться опцией выкупа голкипера. По данным СМИ, сумма возможного трансфера составит 180 миллионов рублей.

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