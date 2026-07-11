Масалитин дал совет вратарю "Балтики" на фоне интереса ЦСКА

Фото: ФК "Балтика"



- Для карьеры Бориско сейчас лучше остаться в "Балтике". Тем более, что ЦСКА и "Балтика" - это соседи по турнирной таблице. Ему нет смысла идти в ЦСКА, - цитирует Масалитина "Советский спорт"

По мнению бывшего футболиста "армейцев", голкиперу сейчас выгоднее продолжить выступления за "Балтику".Ранее стало известно, что московский клуб намерен воспользоваться опцией выкупа голкипера. По данным СМИ, сумма возможного трансфера составит 180 миллионов рублей.