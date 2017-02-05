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Сергей Прядкин: стадион ЦСКА - приоритетное место проведения Суперкубка России-2017
Стадион ЦСКА имеет приоритет при выборе места проведения матча за Суперкубок России 2017 года, сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
Общее собрание лиги, прошедшее 25 января, выбрало два варианта для проведения Суперкубка - стадионы ЦСКА и "Локомотива".
"Под Суперкубок заявлено два стадиона - ЦСКА и "Локомотив". Учитывая, что в прошлом году мы хотели сделать Суперкубок матчем-открытием нового стадиона ЦСКА, то мы пошли навстречу, и он в данной ситуации в приоритете. Окончательное решение примем чуть позже: есть ряд обстоятельств с учетом того, какие команды туда пройдут", - цитирует Прядкина ТАСС.
Общее собрание лиги, прошедшее 25 января, выбрало два варианта для проведения Суперкубка - стадионы ЦСКА и "Локомотива".
"Под Суперкубок заявлено два стадиона - ЦСКА и "Локомотив". Учитывая, что в прошлом году мы хотели сделать Суперкубок матчем-открытием нового стадиона ЦСКА, то мы пошли навстречу, и он в данной ситуации в приоритете. Окончательное решение примем чуть позже: есть ряд обстоятельств с учетом того, какие команды туда пройдут", - цитирует Прядкина ТАСС.
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