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Василий Столыпин: стадион "Оренбурга" будет полностью готов к возобновлению чемпионата

Стадион "Оренбурга" будет полностью готов к возобновлению чемпионата России по футболу после зимнего перерыва, заявил агентству "Р-Спорт" президент клуба Василий Столыпин.

"У нас все нормально с полем, поле под крышей, кресла уже сегодня чистые. Снег убираем, а так подогрев работает, так что у нас все хорошо функционирует. Соответственно, стадион будет полностью готов (к возобновлению чемпионата)", - сказал Столыпин.
Теги: Столыпин Оренбург
Сегодня, 16:17
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:41) #
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online

Если это так ,молодцы, пусть славный Ёбург берёт пример у Вас ,А ТО ВСЁ МАЛОЙ КРОВЬЮ ХОТЯТ ВСЕХ ЗАГНАТЬ В СВОЙ МАНЕЖ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК,погода весной одинаково в этих городах,просто управленцы разные.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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