Голами за екатеринбургский клуб отличились опорный полузащитник Фаниль Сунгатулин и хавбек Илья Ишков. Итоговый счет - 2:0 в пользу "Урала".
Первая лига
18 тур
Голы: Сунгатулин, 40, Ишков, 77.
"Уфа": Беленов, Агапов, Кутин, Евдокимов, Черов, Гилязетдинов (Хабалов, 79), Исаев (Юсупов, 68), Тарба (Троянов, 81), Агеян (Ахатов, 79), Липовой (Гонгадзе, 68), Ортис.
"Урал": Селихов, Бегич, Тихий, Итало, Коротков, Харин (Малькевич, 57), Сунгатулин (Кайнов, 86), Морозов (Секулич, 67), Лео Кордейро (Байрамян, 86), Ишков, Фуррье (Боков, 86).
Предупреждения: Тихий, 61, Юсупов, 87.