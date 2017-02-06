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Бранислав Иванович: долго над предложением "Зенита" не думал
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что сам принял решение покинуть "Челси" в зимнее трансферное окно.
"В первую очередь я сам решил, что надо уезжать из "Челси". Мне очень хотелось продолжить играть на самом высоком уровне. То есть в команде, которая ставит самые высокие цели. В итоге ситуация с переходом в "Зенит" разрешилась в три-четыре дня. Лично я долго не думал. Прекрасно знаю, что значит петербургский клуб для российского футбола в принципе, что он завоевал для страны, как "Зенит" организован. Сейчас очень рад, что все так быстро разрешилось. Теперь моя задача как можно быстрее адаптироваться к требованиям тренера и к команде. Вас опустили в "Зенит" без всякой компенсации со стороны петербургского клуба. Это была ваша просьба? Моя просьба к "Челси" была такой: если поступит предложение, которое меня устроит – отпустить в этот клуб. В итоге мне пошли навстречу. Чему я очень рад", - цитирует Ивановича "Спорт-Экспресс".
"В первую очередь я сам решил, что надо уезжать из "Челси". Мне очень хотелось продолжить играть на самом высоком уровне. То есть в команде, которая ставит самые высокие цели. В итоге ситуация с переходом в "Зенит" разрешилась в три-четыре дня. Лично я долго не думал. Прекрасно знаю, что значит петербургский клуб для российского футбола в принципе, что он завоевал для страны, как "Зенит" организован. Сейчас очень рад, что все так быстро разрешилось. Теперь моя задача как можно быстрее адаптироваться к требованиям тренера и к команде. Вас опустили в "Зенит" без всякой компенсации со стороны петербургского клуба. Это была ваша просьба? Моя просьба к "Челси" была такой: если поступит предложение, которое меня устроит – отпустить в этот клуб. В итоге мне пошли навстречу. Чему я очень рад", - цитирует Ивановича "Спорт-Экспресс".
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