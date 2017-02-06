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Бранислав Иванович: долго над предложением "Зенита" не думал

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что сам принял решение покинуть "Челси" в зимнее трансферное окно.

"В первую очередь я сам решил, что надо уезжать из "Челси". Мне очень хотелось продолжить играть на самом высоком уровне. То есть в команде, которая ставит самые высокие цели. В итоге ситуация с переходом в "Зенит" разрешилась в три-четыре дня. Лично я долго не думал. Прекрасно знаю, что значит петербургский клуб для российского футбола в принципе, что он завоевал для страны, как "Зенит" организован. Сейчас очень рад, что все так быстро разрешилось. Теперь моя задача как можно быстрее адаптироваться к требованиям тренера и к команде. Вас опустили в "Зенит" без всякой компенсации со стороны петербургского клуба. Это была ваша просьба? Моя просьба к "Челси" была такой: если поступит предложение, которое меня устроит – отпустить в этот клуб. В итоге мне пошли навстречу. Чему я очень рад", - цитирует Ивановича "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 18:06
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14
(4)
№14 Написал: Стрелок Петроград (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Да все знают что минимум 5

Пять - это Луису Адриано. Не путай blush


--------------------
Товарищ, верь, пройдет она
Так называемая гласность.
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена.
Регистрация: 19.03.2010
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:10) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: karfagen
примирится


Хоть писать правильно научись...

Выяснил он...

Цитата: karfagen
а игрок с агентом каждый день на телефоне


Челси мог думать?
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
куриная твоя голова.

у кого куриная голова мы сегодня уже выяснили.
можешь с собой примириться;)
а игрок с агентом каждый день на телефоне, даже в низших лигах...
не говоря уже о звездах такой величины


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№11 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: karfagen
не долго думал, но от слухов до трансфера прошел месяц

куриная твоя голова. Он-то может и недолго думал, но есть еще агент и клубы. В голову не закралась такая мыслишка?
Регистрация: 6.01.2006
№10 Написал: Graf de Boshir Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PAVEL999
а зря что не подумал сей зина уже не первой свежести

Зенит не просто не первой свежести,он прямо в ужасающем состоянии на сегодня. Видел все его игры в предсезонке,так от футбола только название. Ни игроков,ни линий,ни команды. Хоть бы кто-то или что-то показалось перспективным и внушающим оптимизм. Чего добивается Луческу своими методами,не понятно. А через полторы недели игра.
Регистрация: 26.08.2015
№9 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
не долго думал, но от слухов до трансфера прошел месяц


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№8 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 18:42) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
удачи,рад буду видеть в ростове
Регистрация: 19.10.2010
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:42) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
что там думать то??? Такой шанс раз в жизни бывает!!!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: vlees (Сегодня, 18:41) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стрелок
Цитата: VS1976
НУ это понятно....где ещё столько дадут.

3 млн Евро? В Спартаке, например blush

Да все знают что минимум 5 relieved
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"В первую очередь я сам решил, что надо уезжать из "Челси". Мне очень хотелось продолжить играть на самом высоком уровне.

Орлов наверное заметку писал...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 18:32) #
  • -3
  •  (5)

а зря что не подумал сей зина уже не первой свежести
Регистрация: 6.02.2017
№3 Написал: Стрелок Петроград (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
НУ это понятно....где ещё столько дадут.

3 млн Евро? В Спартаке, например blush


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Товарищ, верь, пройдет она
Так называемая гласность.
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена.
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: vlees (Сегодня, 18:18) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень свежая новость)
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:17) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
НУ это понятно....где ещё столько дадут.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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