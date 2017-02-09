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Дмитрий Смирнов: в моем возрасте уже стоит думать о завершении карьеры

Полузащитник "Арсенала" Дмитрий Смирнов с удивлением узнал о том, что клуб исключил его из заявки на сезон.

"Контракт с "Арсеналом" я пока не расторгал. С удивлением узнал из новостей, что меня отзаявили, даже не знаю, какой комментарий дать. В данный момент я исполняю свой контракт, тренируюсь с "Арсеналом-2". Что будет дальше, не знаю. Конкретного диалога с клубом пока не было. В моем возрасте уже стоит думать о завершении карьеры. И такие мысли посещают очень активно", - цитирует Смирнова "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 16:16
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