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Наумов - о победе "Локомотива" над "Факелом": Галактионов и его штаб находятся на правильном пути

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Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info победу над "Факелом" в 29-м туре РПЛ (2:0), а также поразмышлял о перспективах "красно-зеленых".
Фото: ФК "Локомотив"
- Очень рад, очень хорошая игра была в матче с "Факелом". Думаю, что Галактионов и его штаб находятся на правильном пути: очень хорошо перестроили команду и сейчас создают тот футбол, который болельщикам нравится. Очень быстро играют, комбинационно, агрессивно. Конечно, допускается немало ошибок. Но, если они продолжат усиливать эту игру, думаю, это позволит на равных сражаться с "Зенитом", "Динамо" и "Краснодаром".

Если даже команда займет четвертое-пятое место, руководству "Локомотива" надо дать тренеру возможность поработать. Он молодой, он горячий, ему надо работать - пусть работает.

Меня сейчас больше тревожит, что мы можем потерять после сезона ведущих игроков. При такой игре, когда она налаживается и каждый футболист чувствует себя винтиком в этом механизме, и здесь вдруг что-то выпадает... Это очень плохо. Это означает, что заново кого-то нужно будет встраивать в эту игру, а это всегда будет создавать дополнительные трудности.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Николай Наумов Локомотив Факел
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