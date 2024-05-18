Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
4 - 1 4 1
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Сочи
2 - 3 2 3
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
0 - 2 0 2
ЕнисейЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 2 0 2
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
4 - 1 4 1
БохумЗавершен
Айнтрахт
2 - 2 2 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Хоффенхайм
4 - 2 4 2
БаварияЗавершен
Вольфсбург
1 - 3 1 3
МайнцЗавершен
Боруссия Д
4 - 0 4 0
ДармштадтЗавершен
Штутгарт
4 - 0 4 0
Боруссия МЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Унион
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен
Хайденхайм
4 - 1 4 1
КёльнЗавершен

Агент - о возможном переходе Джикии в "Ростов": интересный вариант. Поговорю с их спортивным директором

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент защитника Георгия Джикии, который в конце сезона покинет "Спартак", Вадим Шпинев прокомментировал возможный переход своего клиента в "Ростов".
Фото: Global Look Press
"Ходят слухи, что Джикия может оказаться в "Ростове"? Кстати, да. Интересный вариант. Спасибо. Поговорю со спортивным директором "Ростова", - приводит слова агента "Матч ТВ".

Сегодня, 18 мая, московский "Спартак" официально объявил об уходе в конце сезона капитана команды Георгия Джикии. Центральный защитник покинет клуб по истечении контракта в статусе свободного агента. Игрок защищал красно-белые цвета с зимы 2017 года. На его счету 214 матчей в футболке "Спартака", 5 забитых мячей и 11 голевых передач.

Ростов Георгий Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится