"Ходят слухи, что Джикия может оказаться в "Ростове"? Кстати, да. Интересный вариант. Спасибо. Поговорю со спортивным директором "Ростова", - приводит слова агента "Матч ТВ".
Сегодня, 18 мая, московский "Спартак" официально объявил об уходе в конце сезона капитана команды Георгия Джикии. Центральный защитник покинет клуб по истечении контракта в статусе свободного агента. Игрок защищал красно-белые цвета с зимы 2017 года. На его счету 214 матчей в футболке "Спартака", 5 забитых мячей и 11 голевых передач.
Агент - о возможном переходе Джикии в "Ростов": интересный вариант. Поговорю с их спортивным директором
Агент защитника Георгия Джикии, который в конце сезона покинет "Спартак", Вадим Шпинев прокомментировал возможный переход своего клиента в "Ростов".
Фото: Global Look Press