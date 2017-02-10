Динияр Билялетдинов: давно пропускаю слова Карпина мимо ушей

Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов заявил, что не принимает во внимание слова экс-тренера московской команды Валерия Карпина.– Слушал я его пару раз. Нравится — на здоровье.– Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.– У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, – оно не поменяется.Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов, – сказал Билялетдинов.