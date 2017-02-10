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Динияр Билялетдинов: давно пропускаю слова Карпина мимо ушей
Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов заявил, что не принимает во внимание слова экс-тренера московской команды Валерия Карпина.
- Общепризнанный футбольный эксперт номер один в России сейчас Валерий Карпин. Согласны?
– Слушал я его пару раз. Нравится — на здоровье.
- Вам от Карпина, от которого вы уходили из "Спартака", недавно перепало в интервью коллегам Кружкову и Голышаку. По делу?
– Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.
- Про пять кило лишнего веса, набранных вами в отпуске, все же спрошу. Как так, с вашей-то конституцией? Джанашия в свое время меньше "наедал".
– У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, – оно не поменяется.
Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов, – сказал Билялетдинов.
"Советский спорт"
- Общепризнанный футбольный эксперт номер один в России сейчас Валерий Карпин. Согласны?
– Слушал я его пару раз. Нравится — на здоровье.
- Вам от Карпина, от которого вы уходили из "Спартака", недавно перепало в интервью коллегам Кружкову и Голышаку. По делу?
– Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.
- Про пять кило лишнего веса, набранных вами в отпуске, все же спрошу. Как так, с вашей-то конституцией? Джанашия в свое время меньше "наедал".
– У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, – оно не поменяется.
Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов, – сказал Билялетдинов.
"Советский спорт"
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