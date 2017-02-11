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Паулу Барбоза: Измайлов больше всего боялся подвести Сёмина

Известный агент Паулу Барбоза рассказал, что в 2010-м году Марат Измайлов мог вернуться в "Локомотив".

"Сколько раз к возвращению в "Локомотив" был близок Измайлов? Самый реальный вариант возник зимой 2010-го. Подробности этой истории не афишировались. Наумов был президентом "Локомотива", Семин – тренером. Измайлов еще играл за "Спортинг". Клубы уже обо всем договорились, Марат тайно прошел медосмотр в Риме. И вдруг огорошил: "Извини, Паулу, я не поеду". Почему? Нужно знать Марата. Удивительно совестливого, порядочного человека. До этого он перенес операцию, восстановился. Но одно дело играть на хороших полях в Португалии, совсем другое – месить по весне грязь в России. А "Локомотив" покупал Измайлова за серьезные деньги, на него с первых же матчей рассчитывали как на лидера. Он опасался, что не оправдает надежд, и решил остаться в "Спортинге". У Марата особенный менталитет. Поверьте, о личной выгоде он тогда вообще не думал. Марат так любит и уважает Палыча, что больше всего боялся его подвести. Я никогда не встречал игрока, у которого было бы настолько развито это чувство. Он сам набрал Семину, объяснил ситуацию", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
Теги: Измайлов Семин Локомотив
Сегодня, 08:34
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