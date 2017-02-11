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Игорь Лебедев: если бы Капелло не обделался на ЧМ-2014, то всё ещё работал бы в России
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением относительно высказывания экс-наставника сборной России Фабио Капелло.
"Капелло может говорить всё что угодно, мы не в состоянии запретить ему высказывать своё мнение. Но о работе тренера судят по результату. Господин Капелло его не дал. Игра сборной с каждым матчем становилась всё хуже, поэтому было принято вполне правильное решение расторгнуть с ним контракт.
Итальянцу были выплачены необходимые по договору между ним и РФС штрафные санкции, и мы расстались. Жестоко, не жестоко… Если бы Капелло поставил хорошую игру, давал результат и не обделался на чемпионате мира в Бразилии, то думаю, что он до сих пор бы был в сборной. Думаю, что этот специалист находится в десятке лучших тренеров мира, однако почему у него не получилось именно со сборной России, наверное, лучше ответит только сам Капелло.
Болельщики хотят побед, РФС – результата. Если тренер не даёт результат, с ним расстаются. Финансовую тему я опускаю, потому что об этой сумме договаривались изначально, когда подписывали контракт. Тогда ещё не понимали, что получится у Капелло, и подписали итальянца за большие деньги. Конечно, они были не малыми. За такие суммы мы хотели видеть игру, но это уже история", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
"Капелло может говорить всё что угодно, мы не в состоянии запретить ему высказывать своё мнение. Но о работе тренера судят по результату. Господин Капелло его не дал. Игра сборной с каждым матчем становилась всё хуже, поэтому было принято вполне правильное решение расторгнуть с ним контракт.
Итальянцу были выплачены необходимые по договору между ним и РФС штрафные санкции, и мы расстались. Жестоко, не жестоко… Если бы Капелло поставил хорошую игру, давал результат и не обделался на чемпионате мира в Бразилии, то думаю, что он до сих пор бы был в сборной. Думаю, что этот специалист находится в десятке лучших тренеров мира, однако почему у него не получилось именно со сборной России, наверное, лучше ответит только сам Капелло.
Болельщики хотят побед, РФС – результата. Если тренер не даёт результат, с ним расстаются. Финансовую тему я опускаю, потому что об этой сумме договаривались изначально, когда подписывали контракт. Тогда ещё не понимали, что получится у Капелло, и подписали итальянца за большие деньги. Конечно, они были не малыми. За такие суммы мы хотели видеть игру, но это уже история", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
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