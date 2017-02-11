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Игорь Лебедев: если бы Капелло не обделался на ЧМ-2014, то всё ещё работал бы в России

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением относительно высказывания экс-наставника сборной России Фабио Капелло.

"Капелло может говорить всё что угодно, мы не в состоянии запретить ему высказывать своё мнение. Но о работе тренера судят по результату. Господин Капелло его не дал. Игра сборной с каждым матчем становилась всё хуже, поэтому было принято вполне правильное решение расторгнуть с ним контракт.

Итальянцу были выплачены необходимые по договору между ним и РФС штрафные санкции, и мы расстались. Жестоко, не жестоко… Если бы Капелло поставил хорошую игру, давал результат и не обделался на чемпионате мира в Бразилии, то думаю, что он до сих пор бы был в сборной. Думаю, что этот специалист находится в десятке лучших тренеров мира, однако почему у него не получилось именно со сборной России, наверное, лучше ответит только сам Капелло.

Болельщики хотят побед, РФС – результата. Если тренер не даёт результат, с ним расстаются. Финансовую тему я опускаю, потому что об этой сумме договаривались изначально, когда подписывали контракт. Тогда ещё не понимали, что получится у Капелло, и подписали итальянца за большие деньги. Конечно, они были не малыми. За такие суммы мы хотели видеть игру, но это уже история", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Капелло
Сегодня, 14:06
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
А куйболысты ни в чем не виноваты..
И рукожоп себе за шкирку не закидывал.
И Жоподающие забили на всю кодлу полтора мяча..
И Капелло куёво отработал в обороне лично .


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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