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Агент Лобанцева: рассматриваем несколько вариантов аренды в РФПЛ и ФНЛ

Агент вратаря "Локомотива" Мирослава Лобанцева Сергей Пушкин заявил, что голкипер может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

"Он продолжает работать с молодежной командой. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды.

Речь идет о клубах премьер-лиги и Футбольной национальной лиги", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Лобанцев Локомотив
Сегодня, 14:27
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