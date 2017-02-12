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Георгий Джикия: с первых дней в "Спартаке" Джано взял надо мной шефство

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о дружбе с Джано Ананидзе.

"С первых дней Джано взял надо мной шефство, помог освоиться в команде. Мы сдружились сразу. Живем в одном номере. Правда, не сказал бы, что говорим на одном языке. Мне все же проще общаться на русском, а Джано — на грузинском. Вот и получается у нас всегда такой смешанный русско-грузинский диалог. Джано, например, говорит "ихний". Я его все время поправляю. (Улыбается.) Ему же постоянно приходится мне объяснять, как правильно произносятся грузинские слова. Все никак не выучу", - цитирует Джикию официальный сайт "Спартака".
Теги: Джикия Джано
Сегодня, 20:42
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