Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:47
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
18:25
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
15:41
"Тюмень" обыграла "СКА-Хабаровск" (1)
"Тюмень" обыграла "СКА-Хабаровск" (1)
15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Георгий Джикия: с первых дней в "Спартаке" Джано взял надо мной шефство
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о дружбе с Джано Ананидзе.
"С первых дней Джано взял надо мной шефство, помог освоиться в команде. Мы сдружились сразу. Живем в одном номере. Правда, не сказал бы, что говорим на одном языке. Мне все же проще общаться на русском, а Джано — на грузинском. Вот и получается у нас всегда такой смешанный русско-грузинский диалог. Джано, например, говорит "ихний". Я его все время поправляю. (Улыбается.) Ему же постоянно приходится мне объяснять, как правильно произносятся грузинские слова. Все никак не выучу", - цитирует Джикию официальный сайт "Спартака".
"С первых дней Джано взял надо мной шефство, помог освоиться в команде. Мы сдружились сразу. Живем в одном номере. Правда, не сказал бы, что говорим на одном языке. Мне все же проще общаться на русском, а Джано — на грузинском. Вот и получается у нас всегда такой смешанный русско-грузинский диалог. Джано, например, говорит "ихний". Я его все время поправляю. (Улыбается.) Ему же постоянно приходится мне объяснять, как правильно произносятся грузинские слова. Все никак не выучу", - цитирует Джикию официальный сайт "Спартака".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.