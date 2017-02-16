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Василий Уткин: назначение Карпина – первая кадровая удача "Матч ТВ"

Известный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного редактора спортивных трансляций "Матч ТВ".

"Назначение Карпина – нонсенс. Но лишь потому, что это первая кадровая удача "Матч ТВ"! Лично я знаю только одного человека, кто был бы лучше", - написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Карпин
Сегодня, 20:02
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5
(2)
№5 Написал: interested (Сегодня, 21:18) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Карпин никак не подходит на должность главного редактора чего бы то ни было из-за отсутствия у него какого-либо образования.
Регистрация: 18.10.2013
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Валера в долгу не останется,вернет Васю!
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
не, ну а вдруг подмажет))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (4)

Вторая более значимая если вернут его самого! laughing
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: solig65 (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Себя имеет ввиду?
Регистрация: 21.07.2016
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