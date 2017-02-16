Василий Уткин: назначение Карпина – первая кадровая удача "Матч ТВ"

Известный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного редактора спортивных трансляций "Матч ТВ".



"Назначение Карпина – нонсенс. Но лишь потому, что это первая кадровая удача "Матч ТВ"! Лично я знаю только одного человека, кто был бы лучше", - написал Уткин в твиттере.