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Василий Уткин: назначение Карпина – первая кадровая удача "Матч ТВ"
Известный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного редактора спортивных трансляций "Матч ТВ".
"Назначение Карпина – нонсенс. Но лишь потому, что это первая кадровая удача "Матч ТВ"! Лично я знаю только одного человека, кто был бы лучше", - написал Уткин в твиттере.
"Назначение Карпина – нонсенс. Но лишь потому, что это первая кадровая удача "Матч ТВ"! Лично я знаю только одного человека, кто был бы лучше", - написал Уткин в твиттере.
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