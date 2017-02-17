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"Спартак" завершил второй сбор

Контрольный матч с норвежским "Олесунном", завершившийся победой «Спартака» со счетом 3:1, стал завершающим аккордом второго сбора московской команды.

Сегодня футболисты разъехались по домам, чтобы уже в понедельник снова собраться вместе. Третий сбор красно-белых, как и предыдущий, пройдет на южном побережье Испании. Правда, спартаковской делегации предстоит сменить обстановку и перебраться в Марбелью, которая находится в тридцати километрах от Эстепоны, информирует официальный сайт красно-белых.

Таким образом, перерыв между сборами, как и в прошлый раз, не превысит трех дней: времени на отдых нет. Третий этап подготовки к весенней части российского чемпионата продлится в Испании до второго марта, а завершен будет в Краснодаре накануне матча с одноименной командой, который состоится пятого марта.
Теги: Спартак
Вчера, 22:10
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