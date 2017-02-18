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Илья Максимов может вернуться в "Анжи"

Полузащитник Илья Максимов может вернуться в махачкалинский "Анжи", "Спорт-Экспресс".

Игрок проходил просмотр в тульском "Арсенале", но контракт с ним подписан не будет.
Теги: Максимов Арсенал Тула Анжи
Сегодня, 20:44
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№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Факел»
Это как? Он всю первую половину сезона числился в Арсенале и даже сыграл за туляков в 6 матчах. И контракт у него до 2018 года подписан.


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Регистрация: 30.12.2009
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