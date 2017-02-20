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Руслан Мухаметшин может продолжить карьеру в Казахстане
Бывший нападающий тульского "Арсенала" Руслан Мухаметшин, скорее всего, продолжит карьеру в Казахстане, сообщает Sportbox.ru.
С ним ведет переговоры "Тараз", финишировавший в прошлом сезоне на 11-м месте. Также в услугах Руслана Мухаметшина был заинтересован "СКА-Хабаровск".
С ним ведет переговоры "Тараз", финишировавший в прошлом сезоне на 11-м месте. Также в услугах Руслана Мухаметшина был заинтересован "СКА-Хабаровск".
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