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Руслан Мухаметшин может продолжить карьеру в Казахстане

Бывший нападающий тульского "Арсенала" Руслан Мухаметшин, скорее всего, продолжит карьеру в Казахстане, сообщает Sportbox.ru.

С ним ведет переговоры "Тараз", финишировавший в прошлом сезоне на 11-м месте. Также в услугах Руслана Мухаметшина был заинтересован "СКА-Хабаровск".
Теги: Мухаметшин
Сегодня, 16:02
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