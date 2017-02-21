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РФС может ввести приз лучшему фан-движению сезона

РФС поддержал идею болельщиков об учреждении приза лучшему фан-движению по итогам сезона, сообщил председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

"В конце сезона у нас вручаются призы лучшим игрокам, тренерам и так далее. Сегодня поступило предложение вручить приз лучшему фан-движению, и руководство РФС и РФПЛ эту идею поддержало. В ближайшее время будут разработаны критерии, по которым этот приз будет вручаться", - цитирует Маркина ТАСС.
Вчера, 22:28
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№1 Написал: papapa (Вчера, 22:43) #
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Если Маркин - то приз достанется Гиркину, Кадырову или вовке путину
Регистрация: 2.02.2017
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