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Защитник "Луча-Энергии" Алексей Грицаенко договорился о переходе в "Краснодар"

Защитник "Луча-Энергии" Алексей Грицаенко достиг договоренности о подписании контракта с "Краснодаром", передает "Спорт-Экспресс".

Не исключен вариант, при котором после окончательного оформления сделки футболист продолжит выступление в клубе из Владивостока на правах аренды.
Теги: Краснодар Луч-Энергия Трансферы
Сегодня, 18:19
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№2 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Работают селекционеры Краснодара!!
Молодёжь с росс. паспортами нужны!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Алексей Грицаенко талантливый парень...Хорошее приобретение..Хорошо подключается к атаке, бьется до конца..На правах аренды до лета..
Регистрация: 21.11.2016
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