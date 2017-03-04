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Михаил Гершкович: про "Спартак" пока сложно однозначно сказать

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что "Краснодар" подходит к матчу 18-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" в неоднозначном психологическом состоянии.

"Краснодар" уже сыграл две игры в Лиге Европы и прошел дальше – в этом плане психологический фон очень хороший, но неудачная игра на Кубок, где команда провела провальный второй тайм – это другая сторона психологического состояния. Можно сказать, что оно у них сейчас такое двоякое: с одной стороны, вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а с другой - вылетели из Кубка. Но они играют дома, у них хорошая команда и хорошая игра. Про "Спартак" пока сложно однозначно сказать, они хоть и выигрывали, но по играм на сборах качественного футбола пока видно не было. Очень напряженная должна быть игра, у "Спартака" пять очков преимущество, но если неудачно сыграют, то это может превратиться в два очка. Погодные условия и газон в "Краснодаре" отличные, так что это точно будет хороший футбол", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
Теги: Гершкович Спартак Краснодар
Сегодня, 23:27
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