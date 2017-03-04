Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
22:56
Владимир Левитин: претензии представителей ЦСКА к арбитру - следствие слабых знаний правил футбола (9)
Владимир Левитин: претензии представителей ЦСКА к арбитру - следствие слабых знаний правил футбола (9)
22:14
Валерий Карпин: мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток (2)
Валерий Карпин: мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток (2)
22:04
Валерий Масалитин: в игре ЦСКА - "Зенит" был весенний футбол, ничего хорошего мы не увидели (2)
Валерий Масалитин: в игре ЦСКА - "Зенит" был весенний футбол, ничего хорошего мы не увидели (2)
20:44
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
19:35
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (14)
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (14)
Михаил Гершкович: про "Спартак" пока сложно однозначно сказать
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что "Краснодар" подходит к матчу 18-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" в неоднозначном психологическом состоянии.
"Краснодар" уже сыграл две игры в Лиге Европы и прошел дальше – в этом плане психологический фон очень хороший, но неудачная игра на Кубок, где команда провела провальный второй тайм – это другая сторона психологического состояния. Можно сказать, что оно у них сейчас такое двоякое: с одной стороны, вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а с другой - вылетели из Кубка. Но они играют дома, у них хорошая команда и хорошая игра. Про "Спартак" пока сложно однозначно сказать, они хоть и выигрывали, но по играм на сборах качественного футбола пока видно не было. Очень напряженная должна быть игра, у "Спартака" пять очков преимущество, но если неудачно сыграют, то это может превратиться в два очка. Погодные условия и газон в "Краснодаре" отличные, так что это точно будет хороший футбол", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
"Краснодар" уже сыграл две игры в Лиге Европы и прошел дальше – в этом плане психологический фон очень хороший, но неудачная игра на Кубок, где команда провела провальный второй тайм – это другая сторона психологического состояния. Можно сказать, что оно у них сейчас такое двоякое: с одной стороны, вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а с другой - вылетели из Кубка. Но они играют дома, у них хорошая команда и хорошая игра. Про "Спартак" пока сложно однозначно сказать, они хоть и выигрывали, но по играм на сборах качественного футбола пока видно не было. Очень напряженная должна быть игра, у "Спартака" пять очков преимущество, но если неудачно сыграют, то это может превратиться в два очка. Погодные условия и газон в "Краснодаре" отличные, так что это точно будет хороший футбол", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.