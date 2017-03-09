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Лоренсо Мельгарехо тренировался в общей группе Спартака"

"Спартак" продолжает подготовку к домашнему матчу с "Анжи" в рамках 19-го тура чемпионата России,.

В четверг столичная команда провела на базе в Тарасовке очередную тренировку. Футболисты выполнили разминку, затем в программе занятия под руководством главного тренера "Спартака" Массимо Карреры были различные упражнения технического и тактического толка.

Отмечается, что в общую группу вернулся полузащитник Лоренсо Мельгарехо, восстановившийся после полученного в матче с «Краснодаром» повреждения. Капитан "Спартака" Денис Глушаков продолжает курс лечения.

ФК "Спартак"
Теги: Мельгарехо Спартак Глушаков
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гуд
Регистрация: 7.12.2016
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